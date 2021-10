La Tribune : "Le stade appartient au club, pas aux délinquants"

Ces dernières semaines ont été agitées dans les stades. Exacerbée par la déception des "supporters", la violence a pris place autour des terrains. Presque plus aucune journée ne se passe sans qu’une des rencontres ne soit interrompue par des jets de projectiles ou l’intrusion de supporters sur la pelouse . Autant à l’étranger que dans les clubs belges, le public a du mal à contenir son amertume et son dégoût envers les joueurs.

Thomas Chatelle constate que "Donner l’occasion à des supporters d’avoir une influence sur un match en le faisant arrêter dix minutes, ce n’est pas une bonne chose." Lui pense à de la prévention. Celui qui est à l’origine du projet Parents Fair-Play trouve la solution dans l’éducation des spectateurs : "Nos jeunes ils voient ça et ils se disent que c’est la norme et le mimétisme se met en route. Donc même si ça paraît naïf, même si c’est du long terme, il ne faut pas abandonner la prévention. Ce qui est difficile c’est de prôner le fair-play dans les petits clubs amateurs et puis de voir les gens balancer des bières lors des matchs pros à la télé."