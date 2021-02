Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune: Lamkel Zé en guest-star, un peu d'amour entre Brys et Still et la mi-temps des... Ce lundi, le Zapping vous parle de Didier Lamkel Zé, son but et ses petits papiers. A Anderlecht, tout le monde n'a pas compris que le stade était non-fumeur. Ritchie De Laet a eu des soucis gastriques et puis, que se passe-t-il à la mi-temps pour les journalistes? Réponse dans votre séquence du lundi.