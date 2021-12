La Tribune : la sanction la plus dure c’est d’impliquer les joueurs

Ce lundi soir dans La Tribune, l’équipe de l’émission est revenue sur les incidents survenus durant plusieurs matchs de Pro League ce week-end. Les chroniqueurs ont évoqué les éventuelles préventions, sanctions et solutions. Swann Borselino, présent au derby entre l’Antwerp et le Beerschot, a assisté en directs aux événements dangereux perpétrés par les supporters. Un d’eux a d’ailleurs été inculpé pour homicide volontaire et incendie criminel.

Le consultant français a emprunté un exemple de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille et son capitaine, Dimitri Payet, pour proposer une solution de sanction : "Il y a un avantage au retrait de points, c’est d’impliquer les joueurs parce qu’on touche au championnat, on touche au porte-monnaie, on touche à d’éventuelles qualifications en Coupe d’Europe. Finalement c’est la sanction la plus sportive la plus dure. "

Il s’explique : "Un joueur comme Dimitri Payet, avant le match de l’OM contre le PSG, a eu une prise de parole beaucoup plus impliquée. Il sait à quel point sportivement ça peut leur ruiner la saison. Je pense que ce spectre-là n’empêchera pas certains idiots de mal se comporter mais il y aura plus de gens importants dans les clubs, des gens qui sont des idoles, des joueurs, des dirigeants, qui seront amenés à prendre des responsabilités à communiquer de manière plus intelligente et de prendre des décisions plus importantes."

Cécile De Gernier va dans le sens de Swann et estime que Arnaud Bodart, capitaine et gardien du Standard, n’a pas pris ses responsabilités après le match.