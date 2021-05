La Tribune : la pelouse de Genk a surchauffé, Lang n’a pas choisi les bons pneus et Mata... Genk-Bruges aura été le match de la semaine pour l’œil affûté du Zapping. Le Brugeois Noa Lang aura été un héros malheureux du match avec des crampons en mousse. Le Limbourgeois Théo Bongonda pense trop vite et a frôlé le tour de reins. Sinon, on a appris que le coach de Genk, John Vandenbrom avait été videur en boîte de nuit par le passé.