La Tribune : l’histoire du gardien qui voulait rester numéro 1, Belhocine prend des notes et la maman de Sambi dans le Zapping

La Tribune : l’histoire du gardien qui voulait rester numéro 1, Belhocine prend des notes et la... Cette semaine, on a essayé de comprendre pourquoi l’Anderlechtois Timon Wellenreuther voulait la place de numéro 1. On a aussi vu que l’entraîneur carolo Karim Belhocine se voulait philosophe après la débâcle à Gand. Sinon, la maman d’Albert Sambi Lokonga a certainement des talents de coach, on ne serait pas étonné de la voir apparaître dans le staff d’Anderlecht. Tout ça et bien d’autres surprises dans le Zapping de la semaine.