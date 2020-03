La Tribune : L'analyse trop stillée du sauvetage du Cercle de Bruges

Dans la séquence "Trop stillé" de La Tribune, Edward Still a analysé le sauvetage du Cercle de Bruges lors de la 29e journée. Notre analyste revient sur le parcours surprenant du Cercle et sur la valeur financière des clubs de D1A jouant pour le maintien. Il revient également sur l’efficacité des joueurs de Bernd Storck, ainsi que sur les décisions décisives du coach allemand qui sauve un second club belge après Mouscron.