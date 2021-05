La Tribune : Kompany veut reprendre du service, Ngadeu est fan de JCVD et Mbokani a pris l’apéro avant le match dans le Zapping

La Tribune : Kompany veut reprendre du service, Ngadeu est fan de JCVD et Mbokani a pris... Dernières journées de championnat la semaine passée et la Pro League a fini en beauté. Sur les pelouses, on a vu le Gantois Tarik Tissoudali se mettre au pole dance. Vincent Kompany, le coach d’Anderlecht, nous a montré qu’il gardait la forme et surtout qu’il avait peut-être envie de reprendre du service. Le banc anderlechtois qui s’est d’ailleurs fait un peu chambrer par Frankie Vercauteren à l’Antwerp. Tout ça et bien d’autres choses, c’est dans le Zapping.