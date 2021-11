La Tribune : "Kompany doit composer avec les joueurs qu’il a"

C’est l’un des chocs du week-end (avec notamment la défaite de Charleroi à l’Union), Anderlecht, invaincu depuis 10 rencontres, s’est incliné 2-0 face à l’Antwerp ce dimanche. À l’issue de ce match, l’Antwerp vole la deuxième place à Bruges, qui n’a récolté qu’un point face au Standard, et ne se retrouve qu’à quatre points de la tête du classement, détenue par l’Union.

La rencontre a été discutée sur le plateau de La Tribune ce lundi soir et tout le monde n’est pas du même avis sur la situation des Mauves…

Nordin Jbari : "Kompany doit faire avec les joueurs qu’il a parce que maintenant tout le monde parle d’Adrien Trebel." Benjamin Deceuninck en profite : "Doit-on aller le rechercher ?"

D’après Nordin c’est en début de saison qu’ils auraient dû aller le chercher : "C’est toujours pareil, c’est un joueur qu’on met au placard puis on le ramène et faut directement bien jouer ! Là ce ne sera pas possible, ça fait six mois qu’il n’a pas joué."

Philippe Albert continue sur le cas Trebel : "Je n’ai jamais rien entendu de négatif à son propos avec les espoirs donc si Anderlecht a besoin de Trebel dans les prochaines semaines, il faut aller le rechercher et il n’y a aucune honte à dire "je me suis trompé" si les résultats sont positifs par la suite. En le prenant il amènera de la stabilité et de la profondeur au jeu d’Anderlecht. Je pense que c’est un grand professionnel." Le journaliste évoque aussi la situation de Vincent Kompany : "Il se met lui-même la pression, c’est un compétiteur."

Cécile De Gernier pense qu’il ne faut pas attaquer plus Kompany que ça : "Il a quand même bien mérité sa place."