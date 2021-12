La Tribune : Joshua Zirkzee, une question de finesse

Dans La Tribune de ce lundi soir, retour sur le parcours de Joshua Zirkzee.

Dans sa riche histoire, le sporting d’Anderlecht a souvent vu des joueurs néerlandais débarqués au Parc Astrid. Joshua Zirkzee est le 36e dans la lignée et a prouvé samedi soir à Seraing que techniquement, il n’a pas grand-chose à envier à ses prestigieux compatriotes.

Au-delà du but, Zirkzee a été impliqué dans le repli défensif de son équipe et petit à petit, on sent que le joueur prend de l’importance dans l’effectif de Kompany.

Transféré très tôt au Bayern Munich, ZZ comme on le surnomme, a rapidement marqué les esprits en équipe de jeunes en Allemagne. Avec son mètre 96, il prend de la place. Pourtant, tout ou presque est question de finesse pour Zirkzee. Lui qui a marqué 4 buts en Bundesliga avec le Bayern mais où la concurrence ces deux dernières années était trop forte.

L’an dernier, il est prêté à Parme sans jamais s’y imposer, il revient en Bavière cet été où il espère s’imposer, mais son loupé en match face à l’Ajax fait beaucoup parler. Le joueur a besoin d’un nouveau challenge, c’est là qu’Anderlecht entre dans la danse.

Personne ne sait à l’heure actuelle si le Bayern lui fera encore confiance, mais aux Pays-Bas, Zirkzee est toujours considéré comme un grand talent. Capitaine des Jonge orange, il espère suivre la trace de Noah Lang. Le Brugeois qu’il retrouvera dimanche pour le topper et avec qui il a tissé des liens d’amitié. Le mois dernier, les deux joueurs participaient ensemble à une émission populaire sur la chaîne publique néerlandaise.

Les défis s’enchaînent pour le grand Néerlandais, il y aura Bruges et Lang dimanche bien sûr, mais avant cela place à Saint-Trond dès demain.