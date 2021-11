La Tribune : "Il ne faut pas qu’Eden se laisse faire"

Le cas Eden Hazard fait parler de lui. La semaine passée, Tracy Rodrigo, consultante Liga de la Tribune, posait un constat peu rassurant sur l’attaquant du Real Madrid.

Celui qui était blessé ne l’est plus depuis quelques semaines et c’est une bonne chose. Mais pourtant, Eden n’a été titulaire que quatre fois cette saison et sa place au Real semble être de plus en plus discutée. Il est question que le club espagnol se sépare du joueur qui ne semble plus être à la hauteur des attentes des Merengue. Eden Hazard, vers un départ cet hiver ?

Philippe Albert semble décidé : "Si j’avais la place de l’entraîneur, en janvier Eden partirait." Cécile Degernier rejoint cet avis : "Vu la déclaration d’Ancelotti (le coach du Real Madrid, ndlr), oui il doit partir. Et puis vu la hiérarchie, je pense qu’il ne faut pas se laisser traiter comme ça non plus. C’est un grand joueur avec une belle carrière."

Marc Delire approuve : "C’est vrai ce que Cécile dit, il ne faut pas se laisser faire mais il n’a pas montré beaucoup non plus. Donc il faut aussi comprendre le côté du Real."

Nordin Jbari se met à la place d’Eden Hazard : "Je serais lui, je ne partirais pas en janvier. Il n’est pas prêt pour jouer directement s'il passe dans un autre club. Donc je préfère qu’il reste à sa place pour le moment, il va s’entraîner, jouer 20 minutes et c’est mieux pour les Belges."

