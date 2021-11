La Tribune : Hugo Cuypers, révélation malinoise du début de saison

Depuis son retour en Belgique, Hugo Cuypers enchaîne les bonnes prestations avec 6 assists et 4 buts, il est l’une des révélations de cette première partie de saison. Quand on pense à Cuypers, on pense à ses débuts au Standard sous Yannick Ferrera, l’époque rouche reste un beau souvenir pour Hugo.

"J’ai rejoint le Standard à l’âge de 17 ans où j’ai passé deux saisons avant d’être prêté à Seraing, en D1 amateurs. A mon retour de prêt de Seraing, on n’entrevoyait pas de perspectives pour rejoindre l’équipe première du Standard. On a donc fait le choix de partir à l’étranger, en D2 grecque à Ergotelis. Tout en gardant de très bons souvenirs du Standard, j’ai évolué dans une très très bonne équipe où, à l’heure actuelle, il y a encore plein de joueurs qui sont professionnels et qui réussissent bien dans le monde du football."

En Grèce, Cuypers découvre une nouvelle culture, en D2, il enchaîne les buts. 22 au total, ce qui attise les convoitises. Le jeune belge finit par signer dans l’un des clubs les prestigieux du pays, l’Olympiakos avant d’être rapidement prêté à Ajaccio.

"J’ai rejoint l’Olympiakos l’année dernière de retour de prêt. -Toujours en plein Covid avec une préparation qui avait été fameusement écourtée- En passant d’une équipe de Ligue2 à une équipe qui joue l’Europa League ou la Ligue des Champions chaque année, donc ce ne fut pas facile, je n’ai pas pu y faire mon trou."

Julien Wets, le meilleur ami de Hugo Cuypers, le décrit comme : "Quelqu’un de très décidé, très déterminé. Il sait où il veut aller et il sait ce qu’il doit mettre en place pour y arriver."

On l’a compris Hugo Cuypers, à 24 ans, déborde d’ambitions et n’a pas peur de prendre des risques. A Malines, il fait l’unanimité sur et en dehors des terrains.

Steven Defour parle de lui comme un grand travailleur : "D’ailleurs, dans ma carrière, j’ai rarement vu quelqu’un qui est à ce point professionnel. Il veut tout savoir sur ses matches, il aime aussi connaître ses statistiques."

Hugo à propos de Malines : "Je crois qu’on a un groupe qui vit très bien l’un avec l’autre. Je crois que ça se voit sur le terrain. On est vraiment un groupe familial, une équipe où les joueurs vont se battre les uns pour autres."

Reste à savoir jusqu’où peut aller Cuypers, un garçon qui a la tête sur les épaules et qui sait que Malines peut être un tremplin vers une autre étape.