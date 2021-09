La Tribune : faut-il redonner une chance à Kayembé avec les Diables ? "C’est un joueur qui a l’envie de progresser"

Pour Nordine Jbari c’est un oui : "parfois il faut aussi voir l’avenir et le potentiel du joueur, on peut voir les qualités qu’il a. La puissance, la vitesse, et puis il a du coffre pour le couloir. N’oublions pas que Martinez joue à trois derrière. C’est un joueur qui a l’envie de progresser, qui reste humble."

Philippe Albert pense que la polyvalence de Castagne pourrait jouer de mauvais tours à Kayembé parce qu’il peut jouer à gauche, Meunier et Thorgan Hazard aussi peuvent lui faire un peu d’ombre.

Marc Delire rejoint ce point : "s’il n’y a pas de blessés ça va être juste." Le journaliste aime ce joueur qui est un dribbleur : "il y a peu de mecs qui savent aussi bien dribbler que lui." Il émet malgré tout une réserve : "quand tout le monde sera à 100%, il va manquer un petit quelque chose." Cécile De Gernier se montre un poil plus frileuse concernant une sélection en équipe nationale, elle est d’avis que pour jouer en équipe A il faut prouver et mériter : "c’est le mérite de la régularité aussi." Elle explique qu’effectivement certains profils sont plus intéressants que d’autres mais insiste : "je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui avec Kayembé on gagne une Coupe du Monde."