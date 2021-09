La Tribune : "Eupen c’est une vraie bonne surprise"

Jusqu’à présent Eupen est le deuxième club au classement de la Pro League cette saison et cette belle position a valu à l’équipe une place sur le plateau de La Tribune ce lundi soir.

Selon Benjamin Deceuninck pour Eupen, c’est le "KAS" du siècle. Cécile De Gernier n’est pas sûre d’avoir saisi le sens de cette phrase mais ne tarit pas d’éloges concernant l’équipe : "Je trouve que ça joue et je trouve que quand on a un mec comme Stef Peeters qui est là et qui brille, l’équipe ne peut que tourner."

Stef Peeters qui a eu sa place en Ligue 1 et puis qui est rapidement revenu au sein de la Pro League, c’est un joueur qui a "quelque chose" selon Benjamin. Le plus français des consultants belges, Swann Borsellino, donne aussi son avis à propos du joueur : "Il y a une vraie évolution tactique, Stef Peeters est vraiment au centre du projet. On connaît sa qualité en phases arrêtées mais sur le but de Prevljak c’est Peeters qui fait l’action aussi."

"Tout fonctionne bien à Eupen", c’est Swann qui le dit : "On a des pistons qui font un vrai boulot de piston. Notamment N’Dri qui est hyper bon depuis le début de la saison. On a une vraie bonne équipe, c’est une vraie bonne surprise."

Une surprise ? C’est sûr c’en est une pour Philippe Albert : "En début de saison, je pensais qu’avec Seraing ils auraient beaucoup de mal, je pensais que beaucoup de joueurs allaient partir. Mais c’est une équipe qui joue au football, qui est en confiance. Je me suis trompé en avant saison quand j’ai dit qu’Eupen aurait des difficultés et tant mieux pour le club germanophone. En fait c’est un vrai rayon de soleil dans notre championnat, on ne les attendait pas là et ils méritent d’y être."

Benjamin rappelle que c’est aussi sûrement grâce à l’arrivée de Stefan Kramer, l’entraîneur défend sa première saison en Pro League et revient de la troisième division allemande. Le coach donne une dynamique à l’équipe : "Intensité, relationnel, solidarité" et ça marche selon notre présentateur. Swann donne son accord : "C’est bien d’avoir des idées et d’essayer."

