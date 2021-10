La Tribune : "Eden Hazard descend de plus en plus dans la hiérarchie des attaquants du Real"

Les consultants autour de la table de La Tribune sont revenus sur le Clasico espagnol de ce week-end. Tracy Rodrigo, correspondante Liga, donne son expertise et son avis : "C’était un Clasico disons morose. La dixième journée en Espagne était très intéressante mais le Clasico n’était pas à la hauteur. Un Barça vraiment en difficultés et un Real qui en a quand même un peu sous le pied."

La journaliste déplore une situation très problématique pour les Catalans à l’issue du match. Elle explique que le coach du Barça, Ronald Koeman, a été très chahuté après la rencontre. Tracy Rodrigo décrit la situation comme palpable au Barça, actuellement neuvième du classement.

Du côté des Belges, Eden Hazard, Yannick Carasaco et Adnan Januzaj étaient réservistes et Tracy Rodrigo revient précisément sur le cas Hazard : "C’est plus inquiétant maintenant qu’il y a un mois. Il y avait un petit espoir avec la blessure Gareth Bale ; on se disait qu’Eden Hazard allait pouvoir récupérer des minutes, qu’il pourrait redevenir un protagoniste au sein de cette équipe mais il y a Rodrygo qui fait un très bon match et qui est passé devant Eden car il a ce qu’on réclame actuellement au Real Madrid, club qui n’est lui-même pas en très grande forme." La correspondante explique avoir peur pour Eden Hazard qui "baisse de plus en plus dans la hiérarchie des attaquants du Real."

