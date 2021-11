La Tribune - Diables Rouges : "Sans Lukaku et Batshuayi, il faut respecter la hiérarchie et mettre Benteke"

Romelu Lukaku et Michy Batshuayi pourraient manquer le prochain rassemblement des Diables Rouges. L'équipe belge disputera ses deux dernières rencontres pour composter son billet pour le Qatar, mais cela devrait donc se faire sans les numéros 9 habituels. Alors qui pour remplacer les deux buteurs ? Cécile De Gernier avance le nom de Christian Benteke. "Pourquoi changer tout un système alors qu'on a Benteke sous la main". Philippe Albert abonde dans le même sens : "il y a une hiérarchie et quand elle est établie, il faut la respecter." Et cela même si les supporters ont exprimé leurs envies d'un souffle nouveau sur l'équipe nationale après la déception de la Nations League ? "Il ne faut pas tout changer maintenant", continue Marc Delire. "Les échéances vont arriver très vite après. Tout le monde comprend cette hiérarchie". Nordin Jbari lui souhaite voir une approche tactique différente. "Je mettrais Christian Benteke... avec Charles De Ketelaere qui tourne autour".