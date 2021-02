La Tribune, Deschacht : "Je préfère Cristiano Ronaldo, Messi est trop timide"

Olivier Deschacht était l’invité de La Tribune ce lundi soir à la veille de ses 40 ans. L’occasion pour lui de revenir sur sa longue carrière, sur les secrets de sa longévité mais aussi sur sa longue période à Anderlecht. Il s’est également prêté à un petit questionnaire du tac-au-tac avec quelques petites révélations à la clé.

Quel a été le meilleur match de votre carrière ? "Contre le Celtic, à la maison"

Pire match ? "Oh pu*** j’en ai joué beaucoup des mauvais matches. Mais je passe, je ne sais pas"

Le meilleur joueur avec lequel vous avez joué ? "Naturellement il y a Romelu Lukaku, Vincent Kompany, mais pour moi c’était Zetterberg. Il était incroyable."

L’adversaire qui vous a le plus fait souffrir ? "Miroslav Klose, au Werder Brême. Il sautait plus haut que moi, il était plus rapide que moi, il était fort."

Le joueur qui provoquait le plus sur le terrain ? "Gert Verheyen. C’était toujours un combat sur le terrain. Maintenant je l’adore, j’ai vraiment beaucoup de respect pour lui."

Le meilleur public de Belgique ? "Anderlecht, sinon je vais avoir des problèmes."

Le stade qui vous impressionne le plus en Belgique ? "Ça c’est le Standard, c’était toujours difficile pour Anderlecht d’aller au Standard."

Le joueur avec lequel vous resterez amis après votre carrière ? "Yves Vanderaeghe. C’est clair et net."

Qui est le meilleur joueur du monde ? "J’ai toujours aimé Cristiano Ronaldo. Moi j’aime des joueurs qui disent qu’ils sont les meilleurs. Il est trop timide pour moi Messi."

Le meilleur joueur de Belgique ? "Pour l’instant, c’est Hans Vanaken, je l’adore."

Le meilleur Diable rouge ? "Lukaku, je l’adore aussi en tant que personne et pour moi c’est très important."

Le premier métier que vous aimeriez exercer après votre carrière ? "De l’analyse de match." Sa place l’attend déjà dans La Tribune !