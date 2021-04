Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune : des arbitres dévêtus, un pigeon fan de Charleroi et Vanhaezebrouck en pleine... La saison touche à sa fin mais pas les fantaisies de nos footballeurs. Entre Olinga de Mouscron qui a failli se casser le pied, l’arbitre Kévin Van Damme qui s’est fait allumer ou Vanhaezebrouck à Gand qui ne sait plus que faire, on a encore été gâtés cette semaine. Franchement, vive la Pro League non ?