La Tribune : De Ketelaere bientôt indispensable chez les Diables ? Oui, mais...

Pour l’ancien international belge Nordin Jbari, il faut faire ressentir à Charles De Ketelaere qu’il est un international : "Après, pour jouer, on a un groupe où il y a beaucoup de joueurs donc ça peut venir tout doucement. Mais je n’ai pas compris pourquoi il n’a pas joué, sur l’un des trois matchs, il doit jouer au moins 20 minutes ou une demi-heure."

Mais d’après Marc Delire : "il doit aller chez les A mais il ne faut pas oublier les Espoirs. On les néglige, et c’est aussi l’avenir du football. On l’a trop fait." Le journaliste est d’avis qu’il y a un oubli des entraîneurs des Espoirs : "je trouve qu’il n’y a pas assez de respect pour les entraîneurs Espoirs. Il peut aller en équipe A, il va y aller. Mais les Espoirs, c’est aussi important".

Cécile De Gernier rejoint Marc Delire : "Je pense que c’est important, je suis assez d’accord avec Marc. Ils doivent jouer en Espoirs, ça permet de trouver des automatismes avec des joueurs qui vont monter en A. Après, je pense qu’il doit jouer avec les A. Mais tranquillement. Pour l’instant, le faire jouer dix minutes…"