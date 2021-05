La Tribune : Courtisé par le FC Séville, Albert Sambi doit-il partir cet été ?

Albert Sambi Lokonga a littéralement explosé cette saison. Le Verviétois est devenu le régulateur de l’entrejeu anderlechtois et a pris une dimension importante dans l’équipe du Sporting d’Anderlecht. Compte tenu du contexte financier qui occupe la maison mauve, un départ serait-il une bonne chose pour le joueur ? Le club du FC Séville, récent quatrième de Liga et qualifié pour la Ligue des champions, se montre intéressé. Les consultants et analystes de La Tribune ont répondu, avec des avis parfois divergents. " Est-ce qu’il est prêt pour partir ? Franchement, oui", dit Nordin Jbari, catégorique. "Albert Sambi est un joueur exceptionnel avec une grande marge de progression. C’est un crève-cœur qu’il ne soit pas dans la sélection de Roberto Martinez (NDLR : il figure dans la liste de réservistes). A son âge, il prend beaucoup de volume dans un match. Oui, il est prêt."

Stephan Streker abonde dans le sens de l’ancien attaquant. "L’excellence sportive passe par le fait de briser sa zone de confort. Donc il ne pourra que progresser s’il s’en va."

Du côté de Philippe Albert, on est plus mitigé. "Anderlecht est dans une situation où, en cas de d’offre intéressante, ils ne pourront pas la refuser. Je reste persuadé qu’il doit encore travailler et apprendre. Il est dans le bon club avec le bon entraîneur qu’il a. Une saison en plus ne lui ferait pas de tort." "D’autant plus qu’ils vont être meilleurs la saison prochaine" renchérit Cécile De Gernier.