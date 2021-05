La Tribune : Buta est tombé amoureux, Carcela plus rouge que jamais et Théate a envie de danser dans le Zapping

La Tribune : Buta est tombé amoureux, Carcela plus rouge que jamais et Théate a envie de danser... Pour la première journée des playoffs, les joueurs de Pro League ne se sont pas cachés. Carcela nous a sorti la semelle en avant et pris sa 7e rouge depuis qu’il joue au Standard. Tissoudali de Gand a fait des cauchemars toute la nuit après un raté inimaginable. M. Laforge s’est essayé au geste technique. Sinon, on a pu voir qu’Arthur Théate d’Ostende était chaud après le succès contre le Standard. Merci à eux d’entretenir la flamme dans cette Pro League de feu.