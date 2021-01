Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune: Blessin assommé, Brys dépité, les terrains de Zulte et de Courtrai laminés, la Pro... Cette semaine, Zulte Waregem et Courtrai ont visiblement voulu rendre hommage au foot amateur avec leurs pelouses. On a aussi appris que Dominique Lemoine était revenu à Mouscron. Sinon, le coach d'Ostende, Alexander Blessin, a été mis K.O. debout au bord du terrain. Les grands moments de la Pro League, c'est dans le Zapping...