La Tribune : Bientôt des oreillettes pour les footballeurs ?

Après "la Coupe du Monde tous les deux ans by Arsène Wenger", c'est la nouvelle idée... inattendue lancée dans le monde du football, cette fois par l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann.

Selon lui, équiper les joueurs (ou un joueur) d'oreillettes permettrait de communiquer plus facilement les consignes tactiques, dans un environnement de stade où le brouhaha ambiant empêche parfois de se (faire) comprendre, et où les plages de communication sont rares (hormis le briefing d'avant-match et la mi-temps).

L'idée lui a été inspirée par le foot US où le quarterback et un joueur défensif sont équipés de ce genre d'appareillage, à portée unidirectionnelle, puisque si les joueurs peuvent entendre leur coach, ils ne peuvent en revanche lui répondre, en l'absence de micro.

►►► À lire aussi : La Tribune : Marc Wilmots et Will Still cités au Standard, pour Marc Delire, il faut avant tout "que Lucien D’Onofrio revienne"

Outre le problème technique que cela poserait en football (où les joueurs ne portent pas de casque...), c'est toute la déshumanisation du joueur qui serait remise en cause, à la manière du cyclisme où de nombreux coureurs acceptent encore difficilement d'être dirigés à distance par leur directeur sportif, au détriment de toute spontanéité individuelle...

C'est ce débat qui a été abordé sur le plateau de la Tribune, avec en filigrane la rappel de quelques grandes règles qui ont fait évoluer le football à travers le temps, comme l'apparition des cartons jaunes et rouges, ou l'interdiction de la passe en retrait au gardien. Cependant que la FIFA est en train de tester d'autres évolutions comme les changements illimités, les exclusions temporaires de 5 minutes, ou encore la redéfinition du temps de jeu global : 2 fois 30 minutes effectives (avec chronomètre arrêté dès que la balle n'est plus en mouvement), plutôt que les 2 fois 45 qui de mise actuellement...