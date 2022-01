Plus

La Tribune a désigné son Soulier d’Or : Noa Lang est le grand vainqueur - La Tribune -... Le Soulier d’or de notre émission 'La Tribune' a été attribué ce lundi à Noa Lang. Une consolation pour le Néerlandais qui lors de la cérémonie du "vrai" Soulier d’or avait échoué derrière Paul Onuachu. Le Nigérian ne termine qu’à la 8e place de notre référendum. Un classement RTBF qui, contrairement à l’officiel, prend en compte les votes hebdomadaires de nos consultants et chroniqueurs présents sur le plateau, et ce sur l’année civile de 2021 (critère identique au vrai trophée). Voici les principaux enseignements de ce Soulier d’Or RTBF.

Un autre podium

Sur le podium de 'La Tribune' on retrouve donc comme grand vainqueur Noa Lang (45 points). Le Brugeois devance Junya Ito de Genk (39 points) et Deniz Undav de l’Union (34 points). Pour rappel le trio du vrai Soulier était constitué de Onuachu, Lang et De Ketelaere. Concernant Noa Lang, qui succède à Dieumerci Mbokani au palmares de "La Tribune", il est intéressant de noter que l’ancien ajacide a engrangé 41 de ses 45 points entre janvier et mai. Les frasques du jeune batave lui ayant clairement été reprochés par nos chroniqueurs au second tour. Un tour de scrutin où il n’aura recueilli que 4 petits points. Pas suffisant toutefois pour permettre à Ito de le déborder. Le Japonais du Racing étant par ailleurs, le plus régulier. Le virevoltant ailier limbourgeois prenant presque autant de points au 2e tour (14 points) qu’au premier (25 points). Quant au troisième larron, Deniz Undav, il glane logiquement tous ses points lors du second tour. L’Allemand gagne en quelque sorte, avec ses 34 points, le classement du vote entre septembre et décembre.

Deux tours bien différents

Ce second tour de vote a donc permis à l’Union Saint Gilloise de séduire nos chroniqueurs. Undav domine ce classement de septembre à décembre devant De Ketelaere (24 points) et Nielsen (Union 17 points). Mitoma (13 points), Vanzeir (9 points), Teuma (8 points) confirment la razzia du club bruxellois dans cette deuxième partie d’année. Le premier tour avait lui permis à Noa Lang de faire le trou avec ses adversaires. 41 points entre janvier et mai pour le Brugeois qui avait devancé l’Anderlechtois Ait El Hadj (28 points, tous conquis à cette période de l’année), le Genkois Junya Ito ( (25 points) et le Standarman Selim Amallah (22 points).

Avantage quasi exclusif aux joueurs offensifs

Ce classement forcément subjectif selon les critères propres à chacun de nos consultants présents sur le plateau, consacre les joueurs offensifs. Voyez plutôt : dans notre top 10 de l’année 2021 on trouve dans l’ordre Lang, Ito, Undav, De Ketelaere, El Hadj, Lamkel Ze, Amallah, Onuachu, Mbokani et Bongonda. Il faut donc attendre la 10e place ex-aequo de Hervé Koffi (Mouscron/Charleroi) pour trouver le premier élément défensif dans notre referendum. Le suivant pointe à la 28e place et il s’agit encore d’un gardien, en l’occurrence Simon Mignolet.

Paul Onuachu seulement 8e de notre classement

Paul Onuachu n’a donc pas recueilli, semaine après semaine sur notre plateau, la même unanimité au premier tour que lors du vrai scrutin. Pour rappel, le Nigérian y avait glané 311 de ses 333 points (vote en 2 tours des journalistes, coachs et anciens lauréats). Pour nos spécialistes, Onuachu, qui finit 8e du Soulier d’or de " La Tribune ", a pris 12 points au premier tour et 9 au second. Une autre différence concerne Hans Vanaken. Sixième au classement officiel, il ne pointe chez nous qu’à la 24e place avec 11 points. Même constat pour Dante Van Zeir 7e du classement officiel, il ne figure qu’à la 31e place de notre classement RTBF (avec 9 points).

Le classement 2021

Ce lundi soir, les compteurs sont donc remis à zéro. Nos consultant(e) s voteront à nouveau pour leurs coups de coeur du week-end. Voici le classement du Soulier d’Or de "La Tribune" 2021 Noa LANG (FC Bruges) 45 pts Junya ITO (Genk) 39 pts Denis UNDAV (Union) 34 pts Charles DE KETELAERE (FC Bruges) 31 pts Anouar AIT EL HADJ (Anderlecht) 28 pts Didier LAMKEL ZE (Antwerp) 23 pts Selim AMALLAH (Standard) 22 pts Paul ONUACHU (Genk) 21 pts Dieumerci MBOKANI (Antwerp) 19 pts Theo BONGONDA (Genk) et Hervé KOFFI (Mouscron/Charleroi) 18 pts … suivent Adrien Trebel (Anderlecht – 17 pts), Lukas Nmecha (Anderlecht – 17 pts), Tarik Tissoudali (Beerschot/Gand – 17 pts), Casper Nielsen (Union – 17 pts), Gianni Bruno (ZWaregem/Gand – 16 pts), Nicolas Raskin (Standard – 15 pts), Nikola Storm (Malines – 15 pts), Sergio Gomez (Anderlecht – 15 pts), Fashion Sakala (Ostende – 14 pts), Shamar Nicholson (Charleroi – 14 pts), Kaoru Mitoma (Union – 13 pts), Thomas Henry (OHL – 12 pts), … Les votants : Philippe Albert, Cécile De Gernier, Stephan Streker, Swann Borselino, Marc Delire, Thomas Chatelle, Nordin Jbari, Eby Brouzakis, Thierry Luthers, Manu Jous. 133 joueurs différents ont obtenu au moins un vote sur l’année 2021.