La Team "Diables Rouges" de la RTBF débriefe Belgique-pays de Galles

Globalement la " Team " Diables Rouges de la RTBF présente hier à " Den Dreef " est plutôt satisfaite du comportement d’ensemble de notre équipe nationale face à des Gallois qui ont flambé sur une seule action. Mais quelle action ! La réaction des hommes de Roberto Martinez, emmenés par un KDB flamboyant, est unanimement soulignée.

Vincent Langendries était au commentaire aux côtés de Philippe Albert et réussit la gageure de résumer cette rencontre en… 3 lettres : K. D. B.

" Il est plus précieux que jamais, nous confie Vincent qui s’exprime davantage dans son édito. D’autant plus que le Dragon gallois a craché du feu sur notre flanc gauche en début de match et qu’il fallait bien que De Bruyne joue au pompier de service. Et puis les Diables ont fait le job sans plus dans un premier match de qualification toujours piégeux. Piégeux comme le terrain de Louvain, indigne de notre statut de numéro 1 mondial. Allô… la Ville de Bruxelles ? "

►►► À lire aussi : Les Diables Rouges ont enterré le fantôme lillois

Philippe Albert souligne aussi la performance à nouveau hors norme de Kevin De Bruyne. Mais pas seulement.

" Débuter une campagne de qualification par une victoire est toujours positif. Surtout après avoir été mené au score. Et puis nous avons eu droit à un tout grand Kevin De Bruyne qui nous a effectivement permis de revenir. Il a été très bon. C’est positif, a fortiori quand on sait que l’on devait se passer de Witsel et d’Eden Hazard. Il est clair aussi que Roberto Martinez a posé sa griffe sur cette équipe. Mais en comparaison avec l’élimination subie en 2016, ces Gallois m’ont paru, cette fois, inférieurs. Offensivement hier, ils étaient trop légers. Gareth Bale notamment n’est plus le même joueur, même s’il a brillé sur le but d’ouverture des Gallois qui est extraordinaire. Même si ce but résulte d’un manque de communication. Vertonghen ne sort pas de manière idéale. "

Pierre Deprez était comme de coutume l’oreille des Diables Rouges au bord du terrain. Il note tout d’abord que la victoire est un solide adjuvant moral.

" Oui et face à des adversaires que l’on présentait comme les plus dangereux dans la course à la qualification. Elle va conforter les diables dans cette conviction de plus en plus sensible qu’ils sont épanouis lorsqu’ils reviennent en sélection. Le succès renforce la motivation, qui à son tour amène le succès. Et le bonheur de ces grands enfants à être et jouer ensemble est parfois touchant, et c’est réconfortant de la part de la première équipe au classement mondial. "

Ce à quoi Manu Jous, qui officiait avec Eby Brouzakis au commentaire radio ajoute ceci : " avoir pu renverser une situation mal embarquée est aussi très positif. Il y a bien longtemps que les Diables ne paniquent plus en pareilles circonstances. Ils ont suffisamment de vécu, connu suffisamment de contextes autrement plus délicats, pour ne pas verser dans l’excès de nervosité. Sur un plan plus personnel, KDB a été magistral. Quand il met son talent individuel au service de l’équipe, avec le même engagement et le même investissement qu’à Manchester City, il est juste irrésistible. Outre son splendide but, il s’est comporté en patron, avec une liberté d’action qui était totale. "

Eby Brouzakis : " Je note dans la colonne des plus et sans surprise, le fait que Kevin De Bruyne a effectivement porté cette équipe. Une formation qui s’inscrit dans le collectif et qui par son esprit d’équipe justement parvient à remplacer Eden Hazard et Axel Witsel. Ils sont sur un plan technique " irremplaçables " mais cela ne veut pas dire que l’équipe est devenue moins performante. De Bruyne par exemple a pu s’installer dans un rôle libre. Il était toujours à cinq mètres de la balle pour des solutions au porteur du ballon. Roberto Martinez a pu trouver des solutions. Il ne cherche jamais d’excuses. Après il faudra revoir face à une opposition plus coriace si le talent d'ouvre-boîte d'Eden Hazard ne manquera pas. Le Pays de Galles était très moyen ce mercredi. Derrière Denayer a aussi marqué des points. Des Diables sérieux et appliqués. Ce match n’était pas un match amical ou de préparation à l’Euro hein… Donc oui, un match correct et un résultat correct. "

Jason Denayer a aussi séduit Manu Jous qui ajoute ceci de manière plus globale.

" En l’absence de Witsel et Eden Hazard, Martinez a aligné ce qui ressemblait le plus à son équipe type. Avec celle-ci, on est assurément armé pour l’Euro, même si, de fait, j’ai préféré la défense avec Denayer plutôt qu’avec Vermaelen, notamment par la vitesse qu’il a insufflé à la ligne arrière. "

La jeunesse et la vitesse de Denayer derrière, l’intransigeance de Dendoncker et Tielemans dans l’entrejeu est aussi un motif de satisfaction, poursuit Pierre Deprez.

" Une paire de milieux récupérateurs formée de Youri Tielemans (23 ans) et Leander Dendoncker (25 ans) et qui tient la route dans un match de cette importance, c’est la preuve qu’il y a une relève prometteuse, mais c’est surtout le résultat de cette politique d’élargissement de la base, mise en place par Roberto Martinez. Lorsqu’à l’interview d’après match la question est "en quoi l’équipe belge a-t-elle progressé depuis 2016 ?" Thomas Meunier répond "l’arrivée de Roberto Martinez" et Romelu Lukaku liste les apports du sélectionneur espagnol, ça sonne fort, ça veut dire beaucoup concernant l’adhésion de ces champions aux méthodes et à la personnalité du sélectionneur fédéral. Il permet en outre à certains joueurs moins épanouis en club de trouver de la confiance chez les Diables. C’est positif. "

Mais de l’avis de tous nos experts, tout ne fut pas parfait ce mercredi soir. Retour à Philippe Albert : " La circulation du ballon était assez lente et n’offrait pas beaucoup de possibilités au porteur du ballon. Vu le nombre de tentatives au but, nous aurions pu être plus efficaces. Mais ce match reste positif. "

Un manque d’efficacité devant, et un petit souci derrière sur le but d’ouverture poursuit Eby Brouzakis. " Je me réjouis de voir Vermaelen de retour aux affaires. Notre défense était expérimentée. Et comme le dit Philippe, le but de Wilson était évitable. Même si Denayer est bien rentré, c’est bon de savoir que Vermaelen est là. En espérant que sa blessure ne soit pas trop grave. L’ancien Gunner et joueur de Barcelone possède une telle expérience. Sur un long tournoi, il est une bénédiction pour le groupe. "

Ce but concédé, c’est aussi l’unique bémol que concède Manu Jous.

" Encaisser un but à domicile, après 10 minutes de jeu, dans un premier match de qualif, il aurait fallu l’éviter. Notamment en n’abandonnant pas le flanc gauche comme l’a fait Vertonghen. Certes, la construction galloise sur la phase du but était digne du Brésil, mais cela ne m’empêche pas de penser que, face à plus forte opposition, l’âge et la relative lenteur de notre trio arrière risquent de poser problème. Raison pour laquelle j’ai apprécié la fraîcheur et la vitesse de Denayer en seconde période. Le Lyonnais apporte peut-être un meilleur équilibre. "