La sucrerie suédoise du week-end : il marque son premier but en D1 du milieu de terrain

Victor Kaj Edvardsen a débloqué son compteur but en championnat de Suède ce week-end. Et l’attaquant de Degerfors IF l’a fait en beauté.



Le buteur de 25 ans a décoché une frappe précise du milieu de terrain qui a surpris Aleksandr Vasyutin, le gardien de Djurgardens IF.



Edvardsen a débarqué en janvier chez les promus de Degerfors et il découvre l’Allsvenskan, la première division suédoise. Il ne s’est pas arrêté à ce tir longue distance puisqu’il a signé le doublé en toute fin de match sur un contre.



Le débutant a donc marqué les esprits pour sa 5e apparition parmi l’élite.



Après cette victoire contre les Blåränderna, Degerfors pointe à la 11e place du classement avec 6 unités.