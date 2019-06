La star allemande Dzsenifer Marozsan forfait pour la suite du premier tour

La meneuse de jeu allemande, Dzsenifer Marozsan est forfait pour les deux derniers matchs de poule de son équipe. Victime d’une fracture à un orteil du pied droit, la joueuse de Lyon manquera au moins les matches contre l’Espagne mercredi (18h) et face à l’Afrique du Sud lundi prochain. Elle est incertaine pour la suite de la compétition.

C’est une absence importante pour l’équipe d’Allemagne, sacrée en 2003 et 2007, qui affronte l’Espagne pour son deuxième match du groupe B, après son succès en ouverture face à la Chine (1-0). La meneuse de jeu de Lyon, 27 ans, ne rejouera pas au premier tour et il est encore trop tôt pour se prononcer sur la suite, selon sa sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg.

"Nous avons discuté avec Lyon et avec Dzseni, nous allons essayer de la faire rejouer avant la fin du Mondial, mais nous ne pouvons faire aucun pronostic", a-t-elle affirmé.

Une blessure et une absence qui ont visiblement laissé sceptique le sélectionneur espagnol : "On s’attend à affronter les meilleures joueuses allemandes demain (mercredi) et elle en fait partie. On peut jouer avec un orteil cassé, je l’ai déjà fait", a déclaré Jorge Vilda, avant ce duel pour la tête du groupe.

"Ce serait historique si on arrivait à gagner contre l’Allemagne, mais on est venu ici pour faire l’histoire", a poursuivi Vilda, confiant.

Les Espagnoles, seulement 13e au classement Fifa, ont connu des débuts un peu laborieux face à l’Afrique du Sud malgré un score flatteur de 3-1, grâce notamment à deux penalties.