La sensation Ryan Mason, propulsé coach de Tottenham à l'âge de 29 ans après un traumatisme crânien

Ryan qui ? Mason, un honnête joueur biberonné aux Spurs, et qui a traîné son sac dans plusieurs vestiaires des divisions inférieures avant de mettre un terme à sa carrière prématurément. A 27 ans, une incident lui a dit stop pour de bon, laissant l'éphémère international anglais à une deuxième carrière qu'il n'aurait pas espéré si soudaine. Dans un duel avec Gary Cahill, celui qui portait les couleurs de Hull City sort amoché : on lui colle des vis dans le crâne pour tenir plusieurs plaques métalliques et les médecins préviennent. "Si tu rejoues, tu risque d'être épilleptique pour le restant de tes jours." La santé passant évidemment avant tout, y compris une carrière qui peine à décoller, le joueur range les crampons, et sort les crayons.

Dans un monde du football anglais où l'on s'est plaint de voir toujours les mêmes têtes défiler au gré des limogeages et des remaniements, le licenciement de José Mourinho le 19 avril dernier aurait pu être une occasion supplémentaire pour Daniel Levy de resservir une autre vieille soupe. Mais le président de Tottenham a décidé de casser les codes pour en finir avec cette saison en demi-teinte de Tottenham, et a désigné Ryan Mason.

Car Ryan Mason est un passionné du coaching. Il retrouve de l'embauche dès le lendemain de l'annonce de sa retraite sportive, et devient coach des U19 de Tottenham. Son maître ? Un certain Mauricio Pochettino, qui l'a pris sous son aile lorsque il était encore coach de l'équipe première et lui a inculqué quelques préceptes. L'homme - qui a trois ans de moins que Toby Alderweireld - arrive donc en tête de la liste de Daniel Levy lorsque le départ de José Mourinho est prononcé. Le Portugais est parti avec une indemnité de licenciement conséquente et le board des Spurs a préféré temporiser avant d'embaucher un nouveau coach. Alors que Tottenham a décroché un premier succès sous les ordres de Mason, voici le coach face à un défi de taille : celui de défier Pep Guardiola en finale de la League Cup. Un succès pourrait permettre à Tottenham de décrocher son premier trophée depuis 2008 pour mettre enfin un terme à cette réputation d'équipe sympathique, mais qui oublie de gagner. Mason, le plus jeune coach de l'histoire de la Premier League, est prêt à relever le défi. Et espère prendre exemple sur Hansi Flick, intérimaire supposé qui a fait du Bayern Munich une véritable machine à gagner.