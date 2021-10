La séance de rattrapage : Zorgan qui dévisse, Murillo qui chute et Genk qui crise

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper.

Ce lundi, Gueye (Ostende) et Vandendriessche (Courtrai) luttent contre la haine. Van den Brom a chaud à Genk. Murillo a passé un week-end compliqué pour Anderlecht. Le coach carolo Edward Still fait des blagues à ses joueurs. Sinon, l’Union est en tête ket et ça, on ne pouvait pas oublier de vous le dire.