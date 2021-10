La séance de rattrapage : Vormer en forme, un dyslexique à Courtrai et le VAR au taquet - La... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Ce lundi, on vous parle de Vormer qui revient en pleine vorme… heu… en pleine forme. On a trouvé un dyslexique à Courtrai ainsi qu’un gardien masochiste. On revient ensemble sur les ratés de Depoitre, les arrêts de Koffi et puis, on ne pouvait pas passer à côté du week-end parfait du VAR.