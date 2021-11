La séance de rattrapage : Mignolet et Bodart en forme, Edward Still rend hommage à Claudy Focan et le ninja flashé à l’Antwerp

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper.

Ce lundi, on revient sur le duel des gardiens entre Mignolet et Bodart dans Bruges-Standard. Le coach carolo Edward Still nous a rejoué une tirade digne de "Dikkenek" après la défaite de son équipe à l’Union. Nainggolan a fait un excès de vitesse mais sans amende. Et puis, on a aussi surpris le coach de Saint-Trond, Bernd Hollerbach, en pleine séance de pogo au bord du terrain. La Pro League était à son top ce week-end.