La séance de rattrapage : Mata et le hors-jeu, un canari en folie et Nathan Verbommen qui ne plaisante pas

La séance de rattrapage : Mata et le hors-jeu, un canari en folie et Nathan Verbommen qui ne... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Cette semaine, le Brugeois Clinton Mata a été pris au piège du hors-jeu. On a aussi vu l’arbitre Nathan Verbommen montrer les muscles. L’Union, championne d’automne, avec une pluie de buts et une douche froide pour le coach Felice Mazzu. Le football belge ne se prend toujours pas au sérieux dans la Tribune.