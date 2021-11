La séance de rattrapage : les revenants, les saints et les insolites de cette 13e journée de Pro League

La séance de rattrapage : les revenants, les saints et les insolites de cette 13e journée de Pro... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Qui dit Halloween, dit revenants. Rapha Holzhauser est de retour, enfin. L'Autrichien a marqué son premier but en Pro League, qui plus le premier devant ses supporters au Kiel cette saison. Il était temps. Bas Dost, lui, est sorti de sa tombe et s'est offert un doublé face à Saint-Trond. Sans oublier Merveille Bope Bokadi. Le roc liégeois semble avoir tourné la page de sa douloureuse rupture du tendon d'Achille. Il a égalisé pour les Rouches face à Courtrai d'une jolie frappe placée. Qui dit 1e novembre, dit Toussaint. Des saints, il y en a eu en Pro League ce week-end. Hendrik Van Crombrugge a été le héros salvateur d'Anderlecht en sauvant un pénalty de Sory Kaba à la dernière seconde face à l'OHL. Noé Dussenne a quant à lui sauvé le Standard du naufrage d'un tacle sur la ligne in-extremis. A Gand, l'Union Saint-Gilloise peut remercier Anthony Moris... et ses poteaux. Les Gantois ont heurté à quatre (!) reprises les montants des Unionistes. Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur des Buffalos, l'a encore en travers de la gorge et on peut le comprendre.