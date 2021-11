La séance de rattrapage : le crochet puissant de Nurudeen, Selemani de retour à l’Union et une mascotte prise à son propre jeu

La séance de rattrapage : le crochet puissant de Nurudeen, Selemani de retour à l’Union et une... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Cette semaine, malgré l’hiver qui arrive, la Pro League parvient encore à nous réchauffer le cœur avec ses écarts et ses excès. On retiendra notamment de cette 16e journée, le magnifique crochet du gardien eupenois Nurudeen. Un raté qui a provoqué un penalty. On n’oubliera pas d’avoir une pensée pour le Genkois Patrik Hrosovsky qui a planté un doublé mais dont le club est battu contre le Club de Bruges. Sinon, l’Union a été battue mais reste en tête. L’ancien pestiféré Faïz Selemani était en tribune au parc Duden. Les portes sont donc à nouveau ouvertes pour lui.