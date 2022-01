La séance de rattrapage : en 2022, la Pro League débute la tête à l'envers, les excès des fêtes n'ont pas fait que des heureux

La séance de rattrapage : en 2022, la Pro League débute la tête à l'envers, les excès des... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. On joue, on ne joue pas, la Pro League a été prise au piège cette semaine. Nous aurons été bénis de non-sens tout le week-end. Entre les Eupenois qui tournent le dos, les Malinois qui ne se déplacent pas à Louvain ou encore Courtrai obligé de jouer sans réelle préparation, on n’aura pas vu beaucoup de jeu cette semaine. Allez, gardons le sourire, on aura aussi vu les débuts réussis d’Andras Nemeth à Genk ou le premier doublé du jeune Dylan Mbayo pour Courtrai. Tout n’est pas perdu mais ce championnat continue de nous faire bien rire.