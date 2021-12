La séance de rattrapage : des hooligans en maillot, de la poudreuse et des pieds carrés pour la Pro League

La séance de rattrapage : des hooligans en maillot, de la poudreuse et des pieds carrés pour la... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Entre des joueurs qui tentent des lobs impossibles, la neige qui a blanchi le Pays Noir et des joueurs qui jouent les hooligans, notre Pro League a encore vécu un week-end sens dessus dessous. Heureusement, on a pu parler football à l’Union, Anderlecht ou Charleroi. Le football est mort, vive le foot.