La séance de rattrapage : Boya version cisaille, De Ridder et son rêve brisé et Leye qui veut "continuer le job"

La séance de rattrapage : Boya version cisaille, De Ridder et son rêve brisé et Leye qui veut... Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper. Dans les méandres de la Pro League, on a vu cette semaine Frank Boya de Zulte Waregem aiguiser ses crampons sur Georges Mikautadze de Seraing. Le Trudonnaire Steve De Ridder a claqué une volée acrobatique de grande classe avant de voir un drapeau levé. Et puis, au Standard, les discours d’après-match résonnent autrement ce lundi.