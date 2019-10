La Russie corrige Chypre et colle toujours aux basques des Diables, Laïfis exclu

Malgré un nouveau succès contre le Kazakhstan (0-2) et un parcours parfait (24/24), les Diables ne sont toujours pas assurés de terminer premiers (et d'ainsi être tête de série à l'Euro) de ce groupe I. En cause, les bons résultats de l'équipe russe. Parce que mis à part la défaite logique face aux Belges fin mars, les Rouge et Blanc réalisent une excellente campagne qualificative. En déplacement à Chypre ce dimanche, la Russie n'a pas tremblé et s'est tranquillement imposée 0-5 grâce à un doublé de Cheryshev et des réalisations d'Ozdoev, Golovin et de l'inévitable Dzyuba, meilleur buteur de la campagne qualificative (9 buts). 21 points sur 24 donc pour la Sbornaïa, qualifiée comme les Belges pour l'Euro, et qui peut toujours rêver de la première place. A noter que côté chypriote, le Standarman Laïfis a été exclu à la 28e pour un tacle beaucoup trop rugueux.

Dans le troisième match du groupe, l'Ecosse a facilement pris la mesure de Saint-Marin, entre autres grâce à un triplé de Mcginn (6-0) . 0 buts inscrits, 43 buts encaissés en huit matchs, le calvaire des Saint-Marinais perdure dans cette campagne.