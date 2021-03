La RUS Rebecq (D2 acff) a atteint ses limites

Si un projet de modernisation de ses infrastructures est en route, la RUS Rebecq veut poursuivre sa politique de réduction de budget pour le noyau A et, coûte que coûte rester un club de copains.

" N’oubliez pas de mentionner deux des plus grands jours de l’histoire de notre petit club amateur.

En décembre 2019, nous avons joué au Standard de Liège, en huitième de finale de la coupe de Belgique (N.D.L.R : défaite 3-0), après avoir sorti au tour précédent les professionnels du Cercle de Bruges au Jan Breydel (0-1) ! Mbaye Leye doit être prévenu assez tôt. On reviendra à Sclessin avec d’autres ambitions prochainement. "

Le président Thierry Demolie, patron durant trente ans d’une entreprise spécialisée dans la vente de voitures de toutes marques pour les professionnels, avant de poursuivre dans l’immobilier sait " vendre " ce qui lui tient à cœur, tout en maniant le second degré. De son point de vue, consacrer un article à Rebecq, club amateur de D2 acff sans rappeler cet épisode du petit poucet qui s’est retrouvé un jour dans l’antre de Sclessin pour un match à enjeu serait minimiser les efforts qu’il lui a fallu entreprendre avec le manager sportif Matthew Verhaeren, fidèle bras droit depuis l’époque d’Enghien, avant celle de Rebecq, en P3 pour jouer depuis quatre saisons déjà en D2 acff.

La RUS Rebecquoise n’en est pas moins arrivé, en ce début d’année 2021 au maximum de ce qu’il peut offrir à ses fans. C’est encore l’emblématique président qui le dit.

A l’époque, il a fallu investir du budget pour sortir d’une costaude P1 brabançonne, encore composée de clubs flamands et bruxellois. Aujourd’hui, jouer en D2 acff juste avec des clubs francophones est un moindre mal, sachant que le niveau n’a rien de comparable avec celui d’avant scission. Et ambitionner la Nationale 1 avec des contrats pros, des infrastructures ultra-fonctionnelles, ce n’est actuellement pas une bonne idée.

"J’envisage un noyau A avec des étudiants et des gens qui travaillent, pas avec des joueurs au chômage auquel on ajoute un surplus financier, reprend l’homme d’affaires brabançon. Travailler avec Tubize tout proche ? Je n’aurais pas pu fonctionner avec la direction des " Sang et Or ". Je ne fais pas de politique, je suis juste un entrepreneur. Obtenir autant de subsides pour un stade, autant de partenaires commerciaux et se retrouver avec un trou proche du million d’euros, c’est un stress que je ne veux jamais vivre au quotidien. Rebecq, c’est dix mille habitants, un club familial, de copains, qui vit autant des tournois, d’événements gastronomiques et sportifs mis sur pied en interne que de sponsors.

Rien que les histoires plus ou moins récentes de Roulers, du Lierse, du Brussels, de Liège, de Mons ou de La Louvière nous ont montré que se stabiliser à un niveau élevé de la hiérarchie n’est donné qu’à un cercle très restreint de clubs pros.

Je reconnais qu’il y a quelques années, j’ai fait un appel du pied à Thierry Hazard. J’étais intéressé par une alliance avec le stade Brainois car le papa d’Eden, Thorgan et Killian connaît le foot et veut servir son club plutôt que s’en servir pour un but quelconque. Il n’a pas donné suite. A ce moment, Braine le Comte était aussi très bien tout seul dans ses meubles, avec son entourage et son niveau dans la hiérarchie. "