La reprise du foot compliquée par les crachats : "Peut-être les sanctionner d'une carte jaune"

Le monde du foot comme le reste de la société commence à préparer l’après confinement et la reprise. Et évidemment le football n’échappera pas à quelques adaptations. On a déjà évoqué les cinq changements plutôt que trois, désormais la piste d’une sanction en cas de crachat sur le terrain est également à l’étude.

Michel D’Hooghe, membre du conseil de la FIFA et expert médical pour l’institution a accordé une interview au Telegraph : "C’est une pratique commune dans le football mais ce n’est pas hygiénique."

Le Belge ajoute : "Quand on reprendra le football, il faudra éviter cette pratique au maximum. La question est de savoir si ce sera possible. Peut-être qu’il faudra donner une carte jaune. Ce n’est pas hygiénique et c’est une bonne manière de propager le virus. C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut qu’on soit particulièrement prudent. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis assez sceptique pour l’instant."

Les grandes ligues européennes commencent à évoquer des dates de reprise mais aucune n’a encore été actée.