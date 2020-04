La reprise des compétitions sportives ira de pair avec le huis clos

La Bundesliga espère recommencer début mai. La F1 au plus tôt début juillet. Avec un point commun, le huis clos pour pouvoir recommencer les compétitions en minimisant les risques liées à la pandémie de coronavirus.

Ce lundi 16 des 18 clubs de Bundesliga ont repris le chemin des entraînements. Mais avec prudence. Au Bayern les joueurs se sont entraînés par groupes de cinq et en respectant des mesures de distanciation. A un mètre et demi au moins les uns des autres. Pour limiter les risques de transmissions, le Bayern a mis en place une série des mesures: des arrivées en ordre dispersé pour minimiser les contacts, une interdiction des poignées de main. Dans les vestiaires, les joueurs ont été priés de respecter une distance de quatre mètres entre eux au moment de se changer et invités à se doucher chez eux.

Les joueurs allemands dans une bulle pour finir la saison

Alexander Kekule, virologue allemand, a affirmé que la Bundesliga pourrait reprendre, et ce à huis clos uniquement, si une "bulle spéciale" était créée pour les footballeurs. Mais le virologue a aussi déclaré qu'il restait à voir si un tel traitement préférentiel serait accepté par la société dans le cadre des mesures de confinement actuelles liées à la pandémie de Covid-19.

Il reste 9 journée de championnat en Allemagne et la reprise a surtout pour but d'éviter d'énormes pertes financières en cas d'arrêt complet de la saison. Et donc il semble que les matches à huis clos soit l'unique solution.

"Le problème peut être résolu virologiquement. Mais seulement si vous créez une bulle spéciale pour les joueurs", a déclaré Kekule, précisant que les joueurs devraient observer une quarantaine spéciale et que près de 20.000 tests étaient nécessaires pour effectuer des contrôles constants.

La Formule 1 prône également le huis-clos pour débuter la saison au plus vite

Même réalité en Formule 1. Chaque Grand Prix annulé fragilise la survie financière des équipes. Du coup le monde de la F1 veut lancer sa saison 2020 en organisant des Grands Prix à huis clos sans spectateurs, rapporte la BBC. Une idée qui est ressortie de la réunion téléphonique entre les responsables d'équipes, les détenteurs de droits et le chef de la fédération internationale Jean Todt.

Les huit premiers Grands Prix ont été annulés ou reportés suite à cause du coronavirus. Le Grand Prix du Canada le 14 juin à Montréal est en principe la prochaine échéance. Compte tenu de l'importance de la pandémie de Covid-19 qui frappe les Etats-Unis, tout proches, l'hypothèse d'un report est réaliste. Dès lors, l'idée serait de débuter en juillet ou en août à Silverstone, en Angleterre, où sept des dix équipes sont installées.

Le début de saison, sans cesse repoussé, inquiète de nombreuses équipes au vu de l'importance des budgets et du manque à gagner actuel. Du coup débuter la saison même à huis clos permettrait de limiter les pertes financières des écuries de Formule 1.