La probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est-elle une bonne nouvelle pour Eden Hazard ?

Ce n’est désormais qu’une question de jours et de millions d’euros. Kylian Mbappé prend la direction du Real Madrid. La Casa Blanca tiendrait son premier transfert en or massif depuis Eden Hazard. Celui qui sera en charge de faire oublier définitivement Cristiano Ronaldo. Ce transfert, s’il finit par arriver, aura des conséquences sur l’organisation de l’attaque du Real Madrid. Mais est-ce une bonne nouvelle pour Eden Hazard ? Le Belge a soufflé le chaud et le froid lors de ses deux premières sorties en Liga. Mais Mbappé, Karim Benzema et Hazard sont-ils faits pour s’entendre ? Où situer Gareth Bale, Vinicius Junior ou Rodrygo dans ce tableau ? Carlo Ancelotti est un entraîneur capable de gérer les ego : avec ce Real Madrid, il sera servi. Alors, bonne nouvelle pour le Belge ?