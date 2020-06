La Pro League veut tester tous les joueurs professionnels au coronavirus avant le 1er juillet

Ce mercredi, le CNS a annoncé qu'à partir du 1er juillet, les événements sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, outdoor ou indoor, seront à nouveau autorisés. Les autorités ont également stipulé que maximum 200 spectateurs seront autorisés.

Et cette date butoir du 1er juillet aura donc son importance aux yeux de la Pro League. Selon Het Laatste Nieuws, elle voudrait tester tous les joueurs professionnels de D1A et D1B, sans exception, au coronavirus avant cette date. Tous les tests seraient centralisés dans un laboratoire et financés par la Pro League et la Fédération Belge de Football.