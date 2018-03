La Pro League veut Eddy De Smedt pour présider sa Commission des Jeunes

La Pro League a proposé à Eddy De Smedt, le directeur du sport de haut niveau du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), de devenir président de la Commission des Jeunes qui doit voir le jour. Celle-ci devra surveiller les transferts de jeunes joueurs (moins de 17 ans) entre clubs professionnels belges.

Eddy De Smedt présidera la Commission composée de trois membres qui comprendra le CEO de la Pro League, Pierre François, et Chris Van Puyvelde qui représentera l'Union belge (URBSFA). Le choix du multiple chef de délégation belge aux Jeux Olympiques doit être confirmé lors de la prochaine Assemblée générale de la Pro League le 19 mars.

Eddy De Smedt a confirmé, à Belga, qu'il a déjà discuté au sujet de la présidence. Le directeur du sport de haut niveau du COIB est prêt à répondre à la demande de la Pro League. "Si je peux aider le football belge dans ce domaine, je le ferai certainement. D'autant plus que nous parlons de jeunes joueurs: la qualité de la formation et de l'éducation des footballeurs est extrêmement importante pour moi. Plus la formation est bonne, meilleur est le football. J'ai aussi l'habitude de regarder les listes des sélections", a expliqué De Smedt. "Pour le moment, c'est encore un peu prématuré car tout n'est pas encore approuvé. J'ai aussi averti la Pro League que je ne dominais pas les questions juridiques. Mais si tout se passe bien, je serai présenté en tant que président de la Commission le 19 mars."

La Pro League est parvenue à un "gentleman's agreement" en décembre 2017, à la suite duquel les clubs professionnels ne peuvent plus venir chercher chez les uns et les autres les joueurs de moins de 17 ans. L'objectif est de protéger les mineurs de l'influence des agents de joueurs, afin qu'ils puissent grandir dans leur propre environnement. La Pro League pense que les clubs auront donc moins tendance à se concentrer sur d'autres talents et investiront davantage dans leurs propres centres de formation.

Le travail spécifique de la Commission des Jeunes doit encore être discuté. Un certain nombre de clubs, dont le Club Bruges, ont fait part de leurs préoccupations concernant les règlement tel qu'il est actuellement proposé. La Pro League essaie de terminer sa première version d'ici la fin du mois de mars, et le Comité des Jeunes devrait être complètement installé d'ici la saison 2019-2020.