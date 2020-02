La Pro League va ajouter des caméras pendant les play-offs pour soutenir le VAR

On l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. Au terme de sa réunion mensuelle qui avait lieu ce lundi, le Conseil d'Administration de la Pro League a décidé d'instaurer des caméras supplémentaires en play-offs. Le but affiché étant de venir en aide au VAR. Voici le communiqué transmis par la Pro League.

Communiqué de presse

"Bruxelles, 17 février 2020 – Le Conseil d'Administration de la Pro League a tenu aujourd'hui sa réunion mensuelle. L'ordre du jour comprenait notamment la mise en place de caméras supplémentaires pour soutenir le VAR et une discussion sur le plan élaboré par les experts indépendants.

Lors de la réunion de ce jour, Pierre François, CEO de la Pro League, a présenté aux membres du Conseil d'Administration quelques possibilités relatives à la technologie sur la ligne de but. Le Conseil d’Administration a décidé d'apporter un soutien supplémentaire au VAR à partir des Play-Offs, grâce à la mise en place de caméras supplémentaires au niveau de chaque ligne de but. Ces moyens technologiques supplémentaires, qui seront opérationnels dans les POI et les demi-finales et finales des POII, démontrent le soutien apporté par la Pro League envers le VAR et les arbitres lors des matchs de la fin de saison.

Une évaluation suivra après la saison en vue d’une mise en place définitive lors de la compétition régulière à partir de la saison 2020-2021.

Le Conseil d’Administration a aussi discuté du rapport publié la semaine dernière par les experts indépendants. La Pro League prend acte des recommandations formulées dans cette proposition globale et détaillée. La Pro League s'appuiera sur des éléments de ce rapport lors des prochaines discussions politiques."