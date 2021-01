La presse catalane fustige l’attitude du PSG à moins d’un mois du 1/8e de Champions League

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Personne ne le sait vraiment. Partira ? Partira pas du FC Barcelone ? Car le flou demeure autour de la Pulga, expulsé dimanche pour la première fois de sa carrière lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Un flou dans lequel s’est jeté à bras ouverts Leonardo. Le Directeur Technique du PSG a accordé une interview à France Football dans laquelle il n’exclut pas de tenter la signature de l’Argentin, même si ce n’est pas un objectif prioritaire.

Mais, c’en est trop pour le club catalan. Dans le journal Sport, on peut y lire : Leonardo est allé beaucoup trop loin. Il n’a pas hésité à affirmer que s’il y avait un intérêt des deux côtés, cela pourrait se concrétiser grâce à la puissance économique du PSG. Le PSG ne fait rien d’autre que de déstabiliser l’équipe et envoi des messages à Messi, qui continue de se concentrer à 100% sur le Barça et qui a subi un coup terrible dimanche. Les vautours guettent…”

Même son de cloche du côté du Mundo Deportivo : " Le PSG est revenu à la charge en mettant ses griffes sur Messi. Sans se cacher et à moins d’un mois de sa venue au Camp Nou. C’est une déclaration qui à l’intention de séduire le footballeur et ébranler la stabilité du Barça."

En tout cas, à moins d’un mois du double affrontement en 1/8e de la Ligue des Champions, le PSG commence son opération déstabilisation. Et apparemment, ça fonctionne.