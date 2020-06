La Premier League is back et on ne va pas en rater la moindre seconde

Onze matches, douze Diables et des dizaines de buts, on l’espère. La Premier League fait sa rentrée ce soir et le foot anglais sera à la fête presque tous les jours cette semaine.



Pour cette reprise, la " League " a voulu un coup d’envoi différent pour chaque match pour que l’on puisse tous les regarder. On ne va donc pas se gêner ! On va se retrousser la Manche car on vous proposera un debrief complet, détaillé, de chaque match.

►►► À lire aussi : Retour de la Premier League : Liverpool champion cette semaine ?

►►► À lire aussi : Fred Waseige: "Le foot anglais sans public, c'est comme un repas sans épices"

►►► À lire aussi : Les 4 enjeux autour de la fin de saison en Premier League

Avec évidemment une attention particulière à nos Belges, à nos " Belgicains " et aux stars du championnat le plus médiatisé du monde. Si vous manquez un épisode, on sera votre séance de rattrapage sur le site " RTBFsport ". Avec déjà quelques belles affiches comme le duel entre City et Arsenal ce soir ou le déplacement de Manchester United à Tottenham vendredi. Guardiola accueillera son ancien adjoint, Mourinho ses anciennes couleurs.

Le ballon va rouler sur le gazon anglais pour que le business tourne, soyons clairs. La perte sèche est déjà évaluée à 500 millions de livres sterling et les clubs, pas tous partants à la base, se sont donc finalement mis d’accord pour à nouveau faire tourner la lucrative boutique.



Une boutique fort Reds, avant la pause forcée, le 9 mars dernier. Liverpool compte 25 points d’avance sur Manchester City et pourrait donc être sacré dès dimanche en cas de défaite de City face à Arsenal ce soir et de victoire contre Everton dans le derby, en clôture de journée de reprise. Liverpool devra se mettre un autre objectif en tête pour ne pas trouver le temps long dès le titre en poche. Sans supporter, ce premier sacre depuis trente ans manquera déjà un peu de saveur. Viser les 100 points en sera certainement un. Garder le maximum de points à domicile peut-être un autre.



Avec Klopp, mais sans le Kop. Liverpool sera champion mais les joueurs marcheront un peu seuls, sans le " You’ll never walk alone ". Je suis personnellement content que le foot reprenne, mais il faut avouer que le décor est un peu tristounet, dans ces stades vidés par le Covid.

Le suspense sera en revanche présent à tous les autres étages. Derrière le duo de tête, huit équipes vont se disputer les places pour la ligue des champions, voire l’Europa League. Avec des Diables quasiment dans tous ces clubs, même si certains seront sur le banc.



Voilà un autre enjeu intéressant pour nous : voir si Tielemans, deuxième belge le plus décisif en Angleterre derrière l’intouchable roi des assists KDB, va reprendre ses bonnes habitudes du début de saison. On observera par ailleurs la reprise de la "lutte" à distance de nos "numéros 9". Origi, pour l’instant, s’en sort le mieux avec ses 3 buts et ses 3 assists. Batshuayi et Benteke, un but seulement chacun, vont-ils retrouver des couleurs ? Trossard, Kabasele et Engels vont-ils se sauver ? Car ils font partie des six clubs qui vont se bousculer pour éviter la bascule.

Bref, il ne manquera pas de jeu, d’enjeu. Reste à savoir si le tout, à huis clos, ne sera pas un peu indigeste. Réponse au terme de mon marathon anglais. Un marathon dans le fauteuil, en onze épisodes de "télé" travail.

Le programme :

Mercredi :

19H : Aston Villa-Sheffield United

21H15 : Manchester City-Arsenal

Vendredi :

19H : Norwich-Southampton

21H15 : Tottenham-Manchester United

Samedi :

13H30 : Watford-Leicester

16H : Brighton-Arsenal

18H30 : West Ham-Wolverhamton

20H45 : Bournemouth-Crystal Palace

Dimanche :

15H : Newcastle-Sheffield United

17H15 : Aston Villa-Chelsea

20H : Everton-Liverpool