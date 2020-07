La Premier League championnat le plus intense ? Une étude le démontre

C'est devenu une guéguerre entre les défenseurs de l'un ou l'autre championnat européen : chacun prétend que 'son' championnat est le meilleur, le plus spectaculaire, le plus divertissant. Difficile d'objectiver ces paramètres, qui dépendent avant tout de critères personnels et affectifs.

Ce qui est en revanche possible, c'est de comparer les données physiques des grands championnats. Les résultats tendent à prouver une vieille idée reçue. Le comparatif a été mené par Skill Corner (dont les résultats sont disponibles ici), un site spécialisé dans l'analyse de datas et de leur utilisation pour améliorer les performances des sportifs de haut niveau. Pour analyser les performances physiques des cinq grands championnats (Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A, Ligue 1), l'étude se base sur trois critères : l'intensité, le sprint et le volume.