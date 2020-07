La police espagnole en alerte : des matches de football entre positifs et négatifs au Covid 19 organisés

L’épidémie du nouveau Coronavirus connaît actuellement un rebond dans plusieurs pays dont certaines zones de l’Espagne. Alors que les autorités tentent de prendre des mesures adaptées à la situation, la police a appris l’organisation clandestine de matches de foot entre personnes testées positives au Covid et d’autres testées négatives. Une très mauvaise idée évidemment !

A Navarre, ville située entre Bilbao et Saragosse, un homme a été dénoncé et identifié, selon la presse espagnole. Il s’agit d’un jeune de 23 ans qui risque une amende de 3000€ et des poursuites pénales. Une enquête est ouverte.

La rencontre en question devait se tenir ce lundi 20 juillet dans la commune de Mendillorri. Elle aurait évidemment constitué une véritable catastrophe épidémiologique dans la région.