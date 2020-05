La pépite de Chelsea, Charly Musonda Jr, entrevoit enfin le bout du tunnel

Charly Musonda Jr c’est le fils de Charles Musonda, international zambien qui a évolué au Sporting d’Anderlecht de 1987 à 1997.

Le jeune attaquant belge est un pur produit de l’école des jeunes anderlechtoise. A 15 ans Charly Musonda Jr est convoité par de nombreux clubs européens. C’est Chelsea qui remporte la mise. Le Diablotin rejoint l’Académie des Blues en 2012.

Promis à un avenir flamboyant, le jeune bruxellois voit sa progression arrêtée par des blessures à répétition. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, Charly Jr est successivement prêté au Betis Seville, au Celtic Glasgow avant de prendre la direction du Vitesse Arnhem.

C’est à Arnhem que l’international belge subit sa plus grave blessure. Il est touché au genou à l’entraînement en septembre 2018. Une blessure qui traîne de longs mois. A l’automne 2019 il est obligé de passer sur la table d’opération. 7 mois plus tard le jeune homme de 23 ans partage son combat et ses espoirs sur Instagram.

"Il y a sept mois j’ai subi une opération des ligaments. A l’époque on me donnait seulement vingt pour cent de chance de pouvoir rejouer au football. Après quasi quatre ans d’absence du football ordinaire, la route vers la récupération, la rédemption et l’entraînement s’intensifie et se poursuit".

Un message rempli d’espoir pour celui qui rêve de retrouver les terrains et la carrière à laquelle il était promis.

"Je suis à présent à environ quatre mois de la possibilité de reprendre l’entraînement complet. N’abandonnez jamais vos rêves, peu importe à quel point ils peuvent sembler farfelus, restez motivés, attachez votre ceinture de sécurité et profitez de la route. Jetez un œil hebdomadaire à ma rééducation".