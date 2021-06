La passe de six pour le Brésil grâce à Neymar, l'Argentine accrochée en Colombie

Et de six! Le Brésil a battu le Paraguay 0-2 à Asuncion mardi, grâce à un but et une passe décisive de Neymar, qui a offert à la Seleçao son sixième succès en autant de rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 de football.

D'une frappe toute en finesse sur un centre de Gabriel Jesus, la star du Paris SG a inscrit son 66e but en 105 matches sous le maillot brésilien, à 11 longueurs du Roi Pelé.

Le numéro 10 est ainsi devenu le meilleur buteur du Brésil en qualifications pour la Coupe du Monde, avec 11 réalisations, à égalité avec Zico et Romario.

Neymar a également donné un caviar au Lyonnais Paqueta, entré à la mi-temps, qui a doublé la mise dans les arrêts de jeu.

Irresistible, la Seleçao poursuit son carton plein: 18 points, six de plus que l'Argentine, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés.

Même si le match s'est joué à huis clos, les hommes de Tite ont réussi un bel exploit: la dernière victoire brésilienne au Paraguay en qualifications remontait à 1985 (0-2).

L'Argentine peut regretter deux points perdus en Colombie (2-2). Dans un match qu'elle contrôlait après deux buts en huit minutes (Romero 3e et Paredes 8e), un penalty sur une faute stupide (51e Muriel) et un manque de vigilance sur la dernière action (Borja 90e+4) la frustrent avant l'ouverture de la Copa America.

Malgré ce partage, l'équipe de Léo Messi, discret dans un match âpre ponctué d'un grand nombre de fautes, l'Argentine conforte néanmoins sa deuxième place (14 points) à la faveur de la défaite de l'Equateur (3e, 9 pts) face au Pérou (2-1) et du nul de l'Uruguay (4e, 8 pts) au Venezuela (0-0). La Colombie est 5e avec 8 points.